R03 Circuit des bornes papales Valréas Vaucluse
R03 Circuit des bornes papales Valréas Vaucluse vendredi 1 mai 2026.
R03 Circuit des bornes papales
R03 Circuit des bornes papales Route de Saint Pierre 84600 Valréas Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Balade alliant découverte des paysages et du patrimoine historique. Tables de lecture.
https://www.dromeprovencale.fr/grignan-valreas/ +33 4 90 35 04 71
English : R03 Papal Milestone Path
A walk that combines the discovery of landscapes and historical heritage. Reading tables.
Deutsch : R03 Pfad entlang päpstlicher Meilensteine
Spaziergang, der die Entdeckung der Landschaft und des historischen Erbes miteinander verbindet. Lesetische.
Italiano :
Una passeggiata che unisce la scoperta del paesaggio e del patrimonio storico. Tavole di lettura.
Español : R03 Circuito de los mojones papales
Un paseo que combina el descubrimiento del paisaje y del patrimonio histórico. Tablas de lectura.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-10-03 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme