R03 Circuit des bornes papales Valréas Vaucluse

R03 Circuit des bornes papales

R03 Circuit des bornes papales Route de Saint Pierre 84600 Valréas Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Balade alliant découverte des paysages et du patrimoine historique. Tables de lecture.

https://www.dromeprovencale.fr/grignan-valreas/ +33 4 90 35 04 71

English : R03 Papal Milestone Path

A walk that combines the discovery of landscapes and historical heritage. Reading tables.

Deutsch : R03 Pfad entlang päpstlicher Meilensteine

Spaziergang, der die Entdeckung der Landschaft und des historischen Erbes miteinander verbindet. Lesetische.

Italiano :

Una passeggiata che unisce la scoperta del paesaggio e del patrimonio storico. Tavole di lettura.

Español : R03 Circuito de los mojones papales

Un paseo que combina el descubrimiento del paisaje y del patrimonio histórico. Tablas de lectura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-10-03 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme