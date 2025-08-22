R10 Refuge du Saut Départ Méribel Mottaret Les Allues Savoie

Sentier piéton R10 Refuge du Saut Départ Méribel Mottaret

Sentier piéton R10 Refuge du Saut Départ Méribel Mottaret Méribel Mottaret 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Pénétrez dans la Réserve Naturelle du Plan de Tuéda. De la forêt remarquable de pins cembros, aux alpages, rejoignez le refuge du Saut.

English : R10 Refuge du Saut From Méribel Mottaret

Enter the Plan de Tuéda Nature Reserve. From the remarkable forest of cembros pines, to the mountain pastures, reach the Saut refuge.

Deutsch :

Betreten Sie das Naturreservat Plan de Tuéda. Vom bemerkenswerten Wald aus Zirbelkiefern und den Almwiesen erreichen Sie die Hütte von Saut.

Italiano :

Entrate nella Riserva naturale di Plan de Tuéda. Dalla straordinaria pineta di Cembros ai pascoli di montagna, raggiungete il rifugio Saut.

Español :

Entre en la Reserva Natural de Plan de Tuéda. Del notable pinar de Cembros a los pastos de montaña, llegue al refugio de Saut.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme