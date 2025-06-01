R11 Descente de la Saulire Départ Méribel Mottaret Les Allues Savoie

R11 Descente de la Saulire Départ Méribel Mottaret Méribel Mottaret 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Empruntez la télécabine Pas du Lac pour vous élever jusqu’à 2740m. Profitez du magnifique panorama à 360°qui s’offre à vous avant d’entamer une grande descente vers Méribel-Mottaret ou Méribel centre

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : R11 Saulire descent From Méribel Mottaret

Take the Pas du Lac cable car up to 2740m. Enjoy the magnificent 360° panorama before starting a long descent towards Méribel-Mottaret or Méribel centre.

Deutsch :

Nehmen Sie die Seilbahn Pas du Lac, die Sie auf 2740 m Höhe bringt. Genießen Sie das herrliche 360°-Panorama, bevor Sie die lange Abfahrt nach Méribel-Mottaret oder Méribel Centre antreten

Italiano :

Salite con la telecabina del Pas du Lac fino a 2740 m. Ammirate il magnifico panorama a 360° prima di iniziare la lunga discesa verso Méribel-Mottaret o il centro di Méribel

Español :

Suba en el telecabina Pas du Lac hasta 2740 m. Contemple el magnífico panorama de 360° antes de iniciar el largo descenso hasta Méribel-Mottaret o el centro de Méribel

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-12 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme