R11 Descente de la Saulire Départ Méribel Mottaret Les Allues Savoie

Empruntez la télécabine Pas du Lac pour vous élever jusqu’à 2740m. Profitez du magnifique panorama à 360°qui s’offre à vous avant d’entamer une grande descente vers Méribel-Mottaret ou Méribel centre
https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01
English : R11 Saulire descent From Méribel Mottaret
Take the Pas du Lac cable car up to 2740m. Enjoy the magnificent 360° panorama before starting a long descent towards Méribel-Mottaret or Méribel centre.
Deutsch :
Nehmen Sie die Seilbahn Pas du Lac, die Sie auf 2740 m Höhe bringt. Genießen Sie das herrliche 360°-Panorama, bevor Sie die lange Abfahrt nach Méribel-Mottaret oder Méribel Centre antreten
Italiano :
Salite con la telecabina del Pas du Lac fino a 2740 m. Ammirate il magnifico panorama a 360° prima di iniziare la lunga discesa verso Méribel-Mottaret o il centro di Méribel
Español :
Suba en el telecabina Pas du Lac hasta 2740 m. Contemple el magnífico panorama de 360° antes de iniciar el largo descenso hasta Méribel-Mottaret o el centro de Méribel
