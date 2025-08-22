R12 LA TRAIE PAR LES GRANDES ARCOSSES Départ Méribel Les Allues Savoie

Sentier piéton R12 LA TRAIE PAR LES GRANDES ARCOSSES Départ Méribel

Sentier piéton R12 LA TRAIE PAR LES GRANDES ARCOSSES Départ Méribel Méribel 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

A l’arrêt navette les Ravines se diriger vers le rond-point prendre sentier à gauche direction les Granges rejoindre Mergolaz et la Traie où se trouvent les refuges du Christ et refuge de la Traye. Retour en bus depuis les Allues via le Villard

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : R12 LA TRAIE via LES GRANDES ARCOSSES From Méribel

At the Ravines shuttle stop, head for the roundabout and take the footpath on the left towards Les Granges to Mergolaz and La Traie, where you’ll find the Christ and La Traye refuges. Return by bus from les Allues via le Villard

Deutsch :

An der Pendelbushaltestelle Les Ravines gehen Sie zum Kreisverkehr und nehmen den Weg links in Richtung Les Granges, Mergolaz und La Traie, wo sich die Hütten Refuge du Christ und Refuge de la Traye befinden. Rückfahrt mit dem Bus von Les Allues über Le Villard

Italiano :

Alla fermata della navetta Les Ravines, dirigersi verso la rotatoria e prendere il sentiero a sinistra verso Les Granges, Mergolaz e La Traie, dove si trovano i rifugi Christ e La Traye. Ritorno in autobus da les Allues via le Villard

Español :

En la parada de la lanzadera de Les Ravines, diríjase a la rotonda y tome el camino de la izquierda en dirección a Les Granges, Mergolaz y La Traie, donde encontrará los refugios Christ y La Traye. Regreso en autobús desde les Allues por le Villard

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme