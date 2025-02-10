R12 Les Blagiers Valréas Vaucluse

R12 Les Blagiers Valréas Vaucluse vendredi 1 août 2025.

R12 Les Blagiers

R12 Les Blagiers Cours Saint Antoine 84600 Valréas Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Boucle de randonnée de niveau moyen sur petites routes goudronnées à faible circulation et petits chemin caillouteux. Quelques montées assez raides mais sur de courtes distances.

Points de vue remarquables sur la Lance, les dentelles de Montmirail…

https://www.dromeprovencale.fr/grignan-valreas/ +33 4 90 35 04 71

English : R12 Les Blagiers

Medium level hiking loop on small tarmac roads with light traffic and small rocky paths. Some fairly steep climbs but over short distances.

Remarkable views of the Lance, the Dentelles de Montmirail …

Deutsch : R12 Les Blagiers

Mittelschwere Wanderrunde auf kleinen asphaltierten Straßen mit wenig Verkehr und kleinen steinigen Pfaden. Einige ziemlich steile Anstiege, aber über kurze Strecken.

Bemerkenswerte Ausblicke auf die Lance, die Dentelles de Montmirail…

Italiano :

Si tratta di un anello di livello medio su piccole strade asfaltate con poco traffico e piccoli sentieri sassosi. Alcune salite abbastanza ripide, ma su brevi distanze.

Notevole la vista sulla Lancia e sulle Dentelles de Montmirail…

Español : R12 Les Blagiers

Se trata de un bucle de nivel medio por pequeñas carreteras asfaltadas con poco tráfico y pequeños senderos pedregosos. Algunas subidas bastante empinadas pero en distancias cortas.

Notable vista del Lance y de las Dentelles de Montmirail…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-10 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme