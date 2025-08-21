R2 Dos de Crêt Voland Départ du Villard Les Allues Savoie

Sentier piéton R2 Dos de Crêt Voland Départ du Villard

Sentier piéton R2 Dos de Crêt Voland Départ du Villard Méribel Les Allues 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Cette randonnée vous permettra de découvrir tous les étages de la montagne entre une forêt de résineux dense et la toundra sommitale dégagée c’est mille couleurs et mille sommets ! avec en prime la découverte d’un refuge pas comme les autres.

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : R2 Dos de Crêt Voland From le Villard

This hike will allow you to discover all the levels of the mountain between a dense coniferous forest and the open summit tundra: it’s a thousand colours and a thousand summits! With the bonus of discovering a refuge like no other.

Deutsch :

Auf dieser Wanderung können Sie alle Etagen des Berges zwischen einem dichten Nadelwald und der freien Gipfeltundra entdecken: tausend Farben und tausend Gipfel! und als Bonus die Entdeckung einer ganz besonderen Hütte.

Italiano :

Questa escursione vi condurrà attraverso tutti i diversi livelli della montagna, dalla fitta foresta di conifere alla tundra aperta della vetta: mille colori e mille cime! E come bonus, potrete vedere un rifugio come nessun altro.

Español :

Esta excursión le llevará a través de los diferentes niveles de la montaña, desde el denso bosque de coníferas hasta la tundra abierta de la cima: ¡mil colores y mil cumbres! Y como extra, podrá ver un refugio como ningún otro.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme