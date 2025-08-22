R3 Sentier des Baigneurs Départ des Allues Les Allues Savoie

Sentier piéton R3 Sentier des Baigneurs Départ des Allues

Sentier piéton R3 Sentier des Baigneurs Départ des Allues Méribel Les Allues 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Itinéraire autrefois très fréquenté, principale voie de communication avec les populations du bas de la vallée Brides fit partie de la commune des Allues jusqu’en 1848. Chemin très agréable le long du Doron. En été navette gratuite entre Brides-Méribel

English : R3 Bathers’ Trail From les Allues

In the past, this was a very busy route, the main communication route with the populations of the lower valley: Brides was part of the commune of Les Allues until 1848. Very pleasant path along the Doron. In summer, free shuttle between Brides and Meribel

Früher stark frequentierte Route, Hauptverbindungsweg mit der Bevölkerung im unteren Teil des Tals: Brides gehörte bis 1848 zur Gemeinde Les Allues. Sehr angenehmer Weg entlang des Doron. Im Sommer kostenloser Pendelbus zwischen Brides-Méribel

Un tempo molto frequentata, questa era la principale via di comunicazione con le popolazioni della bassa valle: Brides faceva parte del comune di Les Allues fino al 1848. Un sentiero molto piacevole lungo il Doron. In estate è attivo un servizio navetta gratuito tra Brides e Meribel

Antaño muy frecuentada, era la principal vía de comunicación con las poblaciones del bajo valle: Brides formó parte del municipio de Les Allues hasta 1848. Un camino muy agradable a lo largo del Doron. En verano, hay un servicio gratuito de lanzadera entre Brides y Meribel

