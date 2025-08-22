R4 Grand Lac Départ des Allues Les Allues Savoie

Sentier piéton R4 Grand Lac Départ des Allues

Sentier piéton R4 Grand Lac Départ des Allues Méribel Les Allues 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une montée de presque 1000m au départ des Allues pour rejoindre la fraicheur des crêtes au Grand lac, situé non loin du Col de Jean (2050m)

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : R4 Grand Lac From les Allues

A climb of almost 1000m from Les Allues to reach the coolness of the crests at the Grand Lac, located not far from the Col de Jean (2050m)

Deutsch :

Ein Anstieg von fast 1000m von Les Allues aus, um die Kühle der Bergkämme am Grand Lac zu erreichen, der nicht weit vom Col de Jean (2050m) entfernt liegt

Italiano :

Una salita di quasi 1000 metri da Les Allues per raggiungere le fresche creste del Grand Lac, non lontano dal Col de Jean (2050 m)

Español :

Una subida de casi 1000m desde Les Allues para alcanzar las frescas crestas del Grand Lac, no lejos del Col de Jean (2050m)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme