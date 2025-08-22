R5 Sentier des Crêtes Départ de Méribel Les Allues Savoie

Sentier piéton R5 Sentier des Crêtes Départ de Méribel

Sentier piéton R5 Sentier des Crêtes Départ de Méribel Méribel Centre 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Après avoir pris de la hauteur grâce aux remontées mécaniques de Tougnète (télécabine et télésiège) rejoignez les Allues en longeant toutes les crêtes. Sur le parcours 2 tables d’orientation vous aideront à repérer les nombreux sommets alentours.

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : R5 Crêtes trail From Méribel

After having taken height thanks to the Tougnète lifts (cable car and chairlift), go to Les Allues by following all the crests. On the way, 2 orientation tables will help you to spot the many surrounding peaks.

Deutsch :

Nachdem Sie mit den Seilbahnen von Tougnète (Gondelbahn und Sessellift) in die Höhe gestiegen sind, erreichen Sie Les Allues, indem Sie allen Bergkämmen entlang wandern. Auf dem Weg helfen Ihnen 2 Orientierungstische dabei, die zahlreichen Gipfel der Umgebung zu finden.

Italiano :

Una volta raggiunta una certa altezza, grazie agli impianti di risalita della Tougnète (cabinovia e seggiovia), potrete raggiungere Les Allues percorrendo tutte le creste. Lungo il percorso, 2 tabelle di orientamento vi aiuteranno a individuare le numerose cime circostanti.

Español :

Una vez alcanzada cierta altura, gracias a los remontes de la Tougnète (telecabina y telesilla), podrá dirigirse a Les Allues por todas las crestas. Por el camino, 2 mesas de orientación le ayudarán a divisar los numerosos picos de los alrededores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme