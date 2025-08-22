R6 Descente du sommet Tougnète Départ Méribel Les Allues Savoie

Sentier piéton R6 Descente du sommet Tougnète Départ Méribel

Sentier piéton R6 Descente du sommet Tougnète Départ Méribel Méribel Centre 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une montée en télécabine puis télésiège jusqu’au sommet de Tougnète (2437m).

Prenez le temps d’admirer ce panorama à couper le souffle avant d’entamer les presque 1000m de descente

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : R6 Descent of the Tougnète summit From Méribel

Take the gondola and chairlift up to the summit of Tougnète (2437m).

Take the time to admire the breathtaking panorama before starting the almost 1000m descent

Deutsch :

Ein Aufstieg mit der Gondelbahn und dem Sessellift bis zum Gipfel des Tougnète (2437 m).

Nehmen Sie sich die Zeit, das atemberaubende Panorama zu bewundern, bevor Sie den fast 1000 m langen Abstieg antreten

Italiano :

Salite con la gondola e poi con la seggiovia fino alla cima della Tougnète (2437 m).

Prendetevi il tempo di ammirare il panorama mozzafiato prima di iniziare la discesa di quasi 1000 metri

Español :

Suba en telecabina y luego en telesilla hasta la cima de Tougnète (2437 m).

Tómese su tiempo para admirar el impresionante panorama antes de iniciar el descenso de casi 1.000 m

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme