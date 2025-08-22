R7 Col de la Loze Départ de l’Altiport Les Allues Savoie

Sentier piéton R7 Col de la Loze Départ de l’Altiport

Sentier piéton R7 Col de la Loze Départ de l’Altiport Altiport 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Depuis l’Altiport rejoignez par un joli sentier piéton, qui se termine en lacets le long de la ligne de crête entre les communes des Allues et de Saint Bon (Courchevel), le mythique Col de la Loze (2304m). Arrivée d’une étape du Tour de France 2020.

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : R7 Col de la Loze From Altiport

From the Altiport, take a lovely footpath that winds along the ridge between the communes of Les Allues and Saint Bon (Courchevel) to reach the mythical Col de la Loze (2304m). Arrival of a stage of the Tour de France 2020.

Deutsch :

Vom Altiport aus erreichen Sie über einen schönen Fußgängerweg, der in Serpentinen entlang der Kammlinie zwischen den Gemeinden Les Allues und Saint Bon (Courchevel) endet, den mythischen Col de la Loze (2304m). Ankunft einer Etappe der Tour de France 2020.

Italiano :

Dall’Altiport si imbocca un suggestivo sentiero che si snoda sul crinale tra i comuni di Les Allues e Saint Bon (Courchevel) per raggiungere il leggendario Col de la Loze (2304 m). Arrivo di una tappa del Tour de France 2020.

Español :

Desde el Altiport, tome un atractivo sendero que serpentea por la cresta entre los municipios de Les Allues y Saint Bon (Courchevel) para llegar al legendario Col de la Loze (2304 m). Llegada de una etapa del Tour de Francia 2020.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme