R8 Creux Loup Départ de l’Altiport (fermé été 2025) Les Allues Savoie

R8 Creux Loup Départ de l’Altiport (fermé été 2025) Les Allues Savoie vendredi 1 août 2025.

R8 Creux Loup Départ de l’Altiport (fermé été 2025)

R8 Creux Loup Départ de l’Altiport (fermé été 2025) Altiport 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Après une petite heure de montée depuis l’Altiport, une grande descente sous la fraicheur de la forêt du Fontany vous permettra de visiter les villages de Hauteville, le Villaret, les Allues. Possibilité de poursuivre jusqu’à Brides-les-Bains.

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : R8 Creux Loup From Altiport (closed summer 2025)

After a short hour’s climb from the Altiport, a long descent under the coolness of the Fontany forest will allow you to visit the villages of Hauteville, le Villaret and les Allues. It is possible to continue to Brides-les-Bains.

Deutsch :

Nach einem einstündigen Aufstieg vom Altiport geht es im kühlen Wald von Fontany bergab, wo Sie die Dörfer Hauteville, Le Villaret und Les Allues besuchen können. Es besteht die Möglichkeit, bis nach Brides-les-Bains weiterzufahren.

Italiano :

Dopo una breve salita di un’ora dall’Altiport, una lunga discesa nel fresco della foresta di Fontany vi permetterà di visitare i villaggi di Hauteville, Le Villaret e Les Allues. Si può poi proseguire fino a Brides-les-Bains.

Español :

Tras una corta hora de ascenso desde el Altiport, un largo descenso al frescor del bosque de Fontany le permitirá visitar los pueblos de Hauteville, Le Villaret y Les Allues. A continuación, podrá continuar hasta Brides-les-Bains.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-12 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme