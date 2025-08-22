R9 Col du Fruit Départ Méribel Mottaret Les Allues Savoie

Sentier piéton R9 Col du Fruit Départ Méribel Mottaret

Sentier piéton R9 Col du Fruit Départ Méribel Mottaret Méribel Mottaret 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Empruntez la télécabine Pas du Lac pour vous élever jusqu’à 2740m puis rejoignez le Col du Fruit par un petit sentier qui serpente entre les rochers sur les arêtes des Creux noirs. Un magnifique panorama s’offre à vous avant une grande descente en lacets.

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : R9 Col du Fruit From Méribel Mottaret

Take the Pas du Lac cable car up to 2740m and then reach the Col du Fruit by a small path that winds between the rocks on the Creux Noirs ridges. A magnificent panorama awaits you before a long, winding descent.

Deutsch :

Nehmen Sie die Seilbahn Pas du Lac, um bis auf 2740 m aufzusteigen, und erreichen Sie dann den Col du Fruit über einen kleinen Pfad, der sich zwischen den Felsen über die Grate der Creux noirs schlängelt. Ein herrliches Panorama bietet sich Ihnen vor einem großen Abstieg in Serpentinen.

Italiano :

Con la telecabina del Pas du Lac si sale a 2740 m e si raggiunge il Col du Fruit su uno stretto sentiero che si snoda tra le rocce delle creste dei Creux Noirs. Un magnifico panorama vi attende prima di una lunga e tortuosa discesa.

Español :

Suba en telecabina por el Pas du Lac hasta los 2.740 m y llegue al Col du Fruit por un estrecho sendero que serpentea entre las rocas de las crestas de los Creux Noirs. Le espera un magnífico panorama antes de un largo y sinuoso descenso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme