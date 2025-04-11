Rallye patrimoine entre Loire et Castelrenaudais Vouvray Indre-et-Loire

Venez découvrir de façon ludique, en répondant aux questions posées dans le livret Rallye Patrimoine, une dizaine de communes de notre territoire de Vouvray à Vernou-sur-Brenne en passant par Château-Renault.

English : Heritage rally between Loire and Castelrenaudais

Between the river Loire and the city of Château-Renault, follow the riddles and discover ten towns.

Deutsch : Kulturerbe-Rallye zwischen Loire und Castelrenaudais

Entdecken Sie auf spielerische Weise ein Dutzend Gemeinden unserer Region: von Vouvray über Château-Renault bis Vernou-sur-Brenne, indem Sie die Fragen in dem Heft Rallye Patrimoine beantworten.

Italiano :

Venite a divertirvi rispondendo alle domande del libretto del Rally del Patrimonio e scoprite una dozzina di comuni della nostra regione, da Vouvray a Vernou-sur-Brenne, passando per Château-Renault.

Español : Manifestación del patrimonio entre Loira y Castelrenaudais

Venga a divertirse respondiendo a las preguntas del folleto del Rally del Patrimonio y descubra una docena de municipios de nuestra región, desde Vouvray hasta Vernou-sur-Brenne, pasando por Château-Renault.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire