Rallye photos St Alban Saint-Alban-des-Villards Savoie
Rallye photos St Alban Saint-Alban-des-Villards Savoie vendredi 1 mai 2026.
Rallye photos St Alban
Rallye photos St Alban Chef-Lieu 73130 Saint-Alban-des-Villards Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Un jeu de piste attend enfants et parents pour démasquer un mystérieux voleur… Mais aussi bien sûr, découvrir un petit village de montagne !
+33 4 79 56 24 53
English : Photo rally St Alban
A treasure hunt awaits children and parents in order to discover a mysterious thief… But also, discover a little mountain village !
Deutsch :
Eine Schnitzeljagd erwartet Kinder und Eltern, um einen mysteriösen Dieb zu entlarven… Aber natürlich auch, um ein kleines Bergdorf zu entdecken!
Italiano :
Una caccia al tesoro attende bambini e genitori per smascherare un misterioso ladro… Ma anche, naturalmente, per scoprire un piccolo villaggio di montagna!
Español :
Una búsqueda del tesoro espera a niños y padres para desenmascarar a un misterioso ladrón… Pero también, por supuesto, para descubrir un pequeño pueblo de montaña
