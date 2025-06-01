Rallye photos St Colomban Saint-Colomban-des-Villards Savoie
Rallye photos St Colomban Saint-Colomban-des-Villards Savoie vendredi 1 août 2025.
Rallye photos St Colomban
Rallye photos St Colomban Chef-Lieu 73130 Saint-Colomban-des-Villards Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Un jeu de piste attend enfants et parents pour démasquer un mystérieux voleur… Mais aussi bien sûr, découvrir un petit village de montagne !
+33 4 79 56 24 53
English : Photo rally St Colomban
A treasure hunt awaits children and parents to discover the mysterious thief…. But also to discover a little mountain village !
Deutsch :
Eine Schnitzeljagd erwartet Kinder und Eltern, um einen mysteriösen Dieb zu entlarven… Aber natürlich auch, um ein kleines Bergdorf zu entdecken!
Italiano :
Una caccia al tesoro attende bambini e genitori per smascherare un misterioso ladro… Ma anche, naturalmente, per scoprire un piccolo villaggio di montagna!
Español :
Una búsqueda del tesoro espera a niños y padres para desenmascarar a un misterioso ladrón… Pero también, por supuesto, para descubrir un pequeño pueblo de montaña
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-05 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme