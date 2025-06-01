Rallye photos St Colomban Saint-Colomban-des-Villards Savoie

Rallye photos St Colomban Saint-Colomban-des-Villards Savoie vendredi 1 août 2025.

Rallye photos St Colomban

Rallye photos St Colomban Chef-Lieu 73130 Saint-Colomban-des-Villards Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Un jeu de piste attend enfants et parents pour démasquer un mystérieux voleur… Mais aussi bien sûr, découvrir un petit village de montagne !

+33 4 79 56 24 53

English : Photo rally St Colomban

A treasure hunt awaits children and parents to discover the mysterious thief…. But also to discover a little mountain village !

Deutsch :

Eine Schnitzeljagd erwartet Kinder und Eltern, um einen mysteriösen Dieb zu entlarven… Aber natürlich auch, um ein kleines Bergdorf zu entdecken!

Italiano :

Una caccia al tesoro attende bambini e genitori per smascherare un misterioso ladro… Ma anche, naturalmente, per scoprire un piccolo villaggio di montagna!

Español :

Una búsqueda del tesoro espera a niños y padres para desenmascarar a un misterioso ladrón… Pero también, por supuesto, para descubrir un pequeño pueblo de montaña

