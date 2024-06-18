Rando Clim Parcours botanique, Chemin du boudin de son Pruillé-l’Éguillé Sarthe

Rando Clim Parcours botanique, Chemin du boudin de son 72150 Pruillé-l’Éguillé Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 700.0 Tarif :

Parcours de 700 m, dans le bocage qui borde la forêt de Bercé.

+33 2 43 38 16 60

English :

700 m route through the bocage bordering the Bercé forest.

Deutsch :

700 m lange Strecke durch die Bocage, die an den Wald von Bercé grenzt.

Italiano :

Un percorso di 700 metri attraverso i campi coltivati con siepi che confinano con la foresta di Bercé.

Español :

Recorrido de 700 m por las tierras de cultivo cercadas que bordean el bosque de Bercé.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-18 par eSPRIT Pays de la Loire