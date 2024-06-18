Rando Clim Parcours botanique, Chemin du boudin de son Pruillé-l’Éguillé Sarthe
Rando Clim Parcours botanique, Chemin du boudin de son Pruillé-l’Éguillé Sarthe vendredi 1 août 2025.
Rando Clim Parcours botanique, Chemin du boudin de son
Rando Clim Parcours botanique, Chemin du boudin de son 72150 Pruillé-l’Éguillé Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 700.0 Tarif :
Parcours de 700 m, dans le bocage qui borde la forêt de Bercé.
+33 2 43 38 16 60
English :
700 m route through the bocage bordering the Bercé forest.
Deutsch :
700 m lange Strecke durch die Bocage, die an den Wald von Bercé grenzt.
Italiano :
Un percorso di 700 metri attraverso i campi coltivati con siepi che confinano con la foresta di Bercé.
Español :
Recorrido de 700 m por las tierras de cultivo cercadas que bordean el bosque de Bercé.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-18 par eSPRIT Pays de la Loire