Rando Clim Sentier botanique de Saint Jean de la motte Saint-Jean-de-la-Motte Sarthe

Rando Clim Sentier botanique de Saint Jean de la motte 72510 Saint-Jean-de-la-Motte Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 3500.0 Tarif :

Avec un point de départ à l’arboretum, cet itinéraire vous fera voyager sur une très courte distance entre zone humide, coteau et forêt !

+33 2 43 38 16 60

English :

Starting at the arboretum, this itinerary takes you on a very short journey through wetlands, hillsides and forests!

Deutsch :

Diese Route beginnt am Arboretum und führt Sie auf einer sehr kurzen Strecke zwischen Feuchtgebieten, Hügeln und Wäldern…!

Italiano :

Partendo dall’arboreto, questo itinerario vi condurrà in un breve viaggio attraverso zone umide, colline e foreste!

Español :

Comenzando en el arboreto, este itinerario le llevará en un corto viaje a través de humedales, laderas y bosques

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-18 par eSPRIT Pays de la Loire