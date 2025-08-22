Rando Croquis Lac Sainte-Hélène Sainte-Hélène-du-Lac Savoie

Rando Croquis Lac Sainte-Hélène

Rando Croquis Lac Sainte-Hélène D 20 au sud-Est de Sainte-Hélène du Lac Village 73800 Sainte-Hélène-du-Lac Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Sur ce sentier, venez poser vos yeux sur les paysages et vos œuvres sur le papier. Des conseils vous seront donnés en chemin, mais libre à vous de les suivre, tout comme votre inspiration ! Ainsi le parcours pourra vous prendre 1h… ou toute la journée !

English : Walk and draw around the lake Sainte-Hélène

Come to initiate yourself to nature sketch. Enjoy some advice from the randocroqueur to learn how to draw landscapes and put it in perspective.

Deutsch :

Auf diesem Pfad können Sie Ihre Augen auf die Landschaften und Ihre Werke auf das Papier richten. Unterwegs erhalten Sie Tipps, aber es steht Ihnen frei, diese zu befolgen, genauso wie Ihre Inspiration! So kann der Weg eine Stunde dauern… oder einen ganzen Tag!

Italiano :

In questo percorso, venite a mettere gli occhi sul paesaggio e il vostro lavoro sulla carta. I consigli verranno dati lungo il percorso, ma sta a voi seguirli, proprio come la vostra ispirazione! Il percorso può durare 1 ora o l’intera giornata!

Español : Rando Croquis Lac Saint-Hélène

En esta ruta, venga a poner sus ojos en el paisaje y su trabajo en el papel. Se darán consejos a lo largo del camino, pero depende de ti seguirlos, al igual que tu inspiración La ruta puede llevarle una hora o todo el día

