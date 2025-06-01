Rando d’Ataux Saint-Jean-d’Ataux Dordogne

Rando d’Ataux Saint-Jean-d’Ataux Dordogne vendredi 1 août 2025.

Rando d’Ataux A pieds Difficulté moyenne

Rando d’Ataux Le Bourg 24190 Saint-Jean-d’Ataux Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 12900.0 Tarif :

De jolies petites prairies enclavées dans la forêt en passant par des chemins forestiers en sous-bois, cette randonnée fait découvrir de nombreux étangs et la diversité des paysages de la forêt de la Double.

Difficulté moyenne

+33 5 53 81 52 11

English : Rando d’Ataux

From pretty little meadows enclosed in the forest to forest paths in the undergrowth, this hike allows you to discover numerous ponds and the diversity of the landscapes of the Double forest.

Deutsch : Rando d’Ataux

Von hübschen kleinen Wiesen, die vom Wald eingeschlossen sind, über Waldwege im Unterholz führt diese Wanderung zu zahlreichen Teichen und der vielfältigen Landschaft des Waldes von La Double.

Italiano :

Dai piccoli prati incastonati nella foresta ai sentieri nel sottobosco, questa passeggiata vi porta a scoprire numerosi stagni e la diversità dei paesaggi della Foresta doppia.

Español : Rando d’Ataux

Desde bonitos prados enclavados en el bosque hasta senderos forestales en el sotobosque, esta excursión le lleva a descubrir numerosos estanques y la diversidad de los paisajes del bosque doble.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine