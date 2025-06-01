Rando n°17 Boucle du Haut-du-Bois Docelles Vosges

Rando n°17 Boucle du Haut-du-Bois Docelles Vosges vendredi 1 août 2025.

Rando n°17 Boucle du Haut-du-Bois Adultes A pieds Difficulté moyenne

Rando n°17 Boucle du Haut-du-Bois 38 rue de la Libération 88460 Docelles Vosges Grand Est

Durée : 240 Distance : 14700.0 Tarif :

Empreint d’histoire et de sites naturels remarquables, le massif du Fossard s’élève au-dessus de Docelles. C’est au départ de cette bourgade au riche passé papetier, baignée par la Vologne et le Barba, que vous empruntez la boucle du Haut du Bois. Vous pouvez dès lors profiter d’un parcours varié où les sentiers forestiers alternent avec les grands espaces. De nombreux points de vue sur les vallées environnantes essaiment le parcours.

Sans difficulté notable si ce n’est sa longueur, cette randonnée vous permet de découvrir, entre autres choses, l’Auberge du Ruxelier où il fait bon manger ou séjourner au cœur de la nature vosgienne.

Au petit matin, les plus chanceux apercevront peut-être des animaux sauvages.

Balisage: disque rouge (triangle rouge pour rejoindre la forêt depuis le centre de Docelles).

Difficulté moyenne

http://www.tourisme-bruyeres.com/ +33 3 29 50 51 33

English :

Steeped in history and remarkable natural sites, the Fossard massif rises above Docelles. It is from this town with its rich paper-making past, bathed by the Vologne and the Barba, that you take the Haut du Bois loop. You can then enjoy a varied route where forest paths alternate with open spaces. Numerous viewpoints on the surrounding valleys dot the route.

Without any notable difficulty except for its length, this hike allows you to discover, among other things, the Auberge du Ruxelier where it is good to eat or stay in the heart of the Vosges nature.

In the early morning, the luckiest ones may see wild animals.

Marking: red disc (red triangle to reach the forest from the centre of Docelles).

Deutsch :

Das Fossard-Massiv erhebt sich oberhalb von Docelles und ist geprägt von Geschichte und bemerkenswerten Naturlandschaften. Von dieser Stadt aus, die eine reiche Vergangenheit in der Papierherstellung hat und von den Flüssen Vologne und Barba umspült wird, starten Sie den Rundweg Haut du Bois. Von nun an können Sie eine abwechslungsreiche Strecke genießen, auf der sich Waldpfade mit weiten Flächen abwechseln. Auf der Strecke gibt es zahlreiche Aussichtspunkte mit Blick auf die umliegenden Täler.

Auf dieser Wanderung, die abgesehen von ihrer Länge keine nennenswerten Schwierigkeiten bereitet, können Sie unter anderem die Auberge du Ruxelier entdecken, in der man inmitten der Natur der Vogesen gut essen oder übernachten kann.

Wer Glück hat, kann am frühen Morgen wilde Tiere sehen.

Markierung: rote Scheibe (rotes Dreieck, um vom Zentrum von Docelles in den Wald zu gelangen).

Italiano :

Ricco di storia e di siti naturali notevoli, il massiccio del Fossard si erge sopra Docelles. È da questa città dal ricco passato cartario, bagnata dalla Vologne e dalla Barba, che si prende il circuito dell’Haut du Bois. Si può quindi godere di un percorso vario in cui i sentieri forestali si alternano agli spazi aperti. Numerosi punti panoramici sulle valli circostanti costellano il percorso.

Senza difficoltà significative, a parte la lunghezza, questa escursione permette di scoprire, tra l’altro, l’Auberge du Ruxelier dove è bene mangiare o soggiornare nel cuore della natura dei Vosgi.

Nelle prime ore del mattino, i più fortunati possono avvistare gli animali selvatici.

Segnaletica: disco rosso (triangolo rosso per raggiungere il bosco dal centro di Docelles).

Español :

Cargado de historia y con notables parajes naturales, el macizo de Fossard se eleva sobre Docelles. Desde esta ciudad con un rico pasado papelero, bañada por el Vologne y el Barba, se realiza el bucle del Haut du Bois. A continuación, podrá disfrutar de un recorrido variado en el que se alternan las pistas forestales con los espacios abiertos. Numerosos miradores sobre los valles circundantes salpican la ruta.

Sin mayor dificultad que su longitud, esta excursión permite descubrir, entre otras cosas, el Auberge du Ruxelier, donde se puede comer o alojarse en plena naturaleza de los Vosgos.

A primera hora de la mañana, los más afortunados podrán avistar animales salvajes.

Señales: disco rojo (triángulo rojo para llegar al bosque desde el centro de Docelles).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-30 par Système d’information touristique Lorrain