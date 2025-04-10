Rando Nounous La balade du lac La Jemaye-Ponteyraud Dordogne

Rando Nounous La balade du lac vendredi 1 août 2025.

A pieds Très facile

Grand Étang 24410 La Jemaye-Ponteyraud Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Distance : 3000.0

Randonnées faciles

Que vous soyez accompagné de votre nounou préférée, d’un proche en fauteuil roulant ou que vous-même ayez des besoins spécifiques, notre parcours a été créé par le Relais Petite Enfance Périgord Ribéracois pour garantir une expérience confortable et sécurisée pour tous.

https://www.perigord-inattendu.fr/ +33 5 53 90 03 10

English : Rando Nounous La balade du lac

Easy hikes

Whether you’re accompanied by your favorite nanny, a loved one in a wheelchair or have special needs of your own, our trail has been created by the Relais Petite Enfance Périgord Ribéracois to ensure a safe and comfortable experience for all.

Deutsch : Rando Nounous La balade du lac

Leichte Wanderungen

Ob Sie von Ihrer Lieblingsnanny begleitet werden, einen Angehörigen im Rollstuhl haben oder selbst besondere Bedürfnisse haben, unsere Strecke wurde vom Relais Petite Enfance Périgord Ribéracois erstellt, um ein komfortables und sicheres Erlebnis für alle zu gewährleisten.

Italiano :

Passeggiate facili

Che siate accompagnati dalla vostra tata preferita, da un parente in sedia a rotelle o da voi stessi con esigenze speciali, il nostro percorso è stato creato dal Relais Petite Enfance Périgord Ribéracois per garantire un’esperienza sicura e confortevole per tutti.

Español : Rando Nounous La balade du lac

Paseos fáciles

Tanto si le acompaña su niñera preferida, un familiar en silla de ruedas o usted mismo tiene necesidades especiales, nuestro sendero ha sido creado por el Relais Petite Enfance Périgord Ribéracois para garantizar una experiencia segura y cómoda para todos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine