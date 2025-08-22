Rando pieds nus à Verneuil Verneuil-sous-Coucy Aisne

Rando pieds nus à Verneuil A pieds

Rando pieds nus à Verneuil Aisne Autruches 02380 Verneuil-sous-Coucy Aisne Hauts-de-France

Vivez votre première rando… pieds nus ! Unique en Picardie, ce parcours a été développé dans le but de faire découvrir les bienfaits du contact des pieds sur une quarantaine de matières différentes. Charbon, galets, paille, boue, blé… vous chatouilleront la plante des pieds pour vous procurer une expérience unique de relaxation et de rigolade. Le parcours s’accompagne d’un petit jeu adapté à toute la famille. N’oubliez pas votre serviette pour le lavage des pieds à la fin du parcours !

English :

Experience your first hike… barefoot! Unique in Picardy, this trail has been developed with the aim of discovering the benefits of foot contact on about forty different materials. Coal, pebbles, straw, mud, wheat… will tickle the soles of your feet for a unique experience of relaxation and fun. The course is accompanied by a little game adapted to the whole family. Don’t forget your towel to wash your feet at the end of the course!

Deutsch :

Erleben Sie Ihre erste Wanderung … barfuß! Dieser in der Picardie einzigartige Parcours wurde mit dem Ziel entwickelt, die Wohltaten der Berührung der Füße auf etwa 40 verschiedenen Materialien zu entdecken. Kohle, Kieselsteine, Stroh, Schlamm, Weizen… werden Ihre Fußsohlen kitzeln, um Ihnen ein einzigartiges Erlebnis der Entspannung und des Spaßes zu bieten. Der Parcours wird von einem kleinen Spiel begleitet, das für die ganze Familie geeignet ist. Vergessen Sie nicht Ihr Handtuch für die Fußwäsche am Ende des Parcours!

Italiano :

Vivete la vostra prima escursione… a piedi nudi! Unico in Piccardia, questo percorso è stato sviluppato con l’obiettivo di scoprire i benefici del contatto dei piedi su una quarantina di materiali diversi. Carbone, ciottoli, paglia, fango, grano… solleticheranno le piante dei vostri piedi per regalarvi un’esperienza unica di relax e divertimento. Il percorso è accompagnato da un piccolo gioco adatto a tutta la famiglia. Non dimenticate l’asciugamano per lavarvi i piedi alla fine del percorso!

Español :

Experimenta tu primera caminata… ¡descalzo! Único en Picardía, este sendero se ha desarrollado con el objetivo de descubrir los beneficios del contacto de los pies con unos cuarenta materiales diferentes. El carbón, los guijarros, la paja, el barro, el trigo… le harán cosquillas en las plantas de los pies para ofrecerle una experiencia única de relajación y diversión. El recorrido se acompaña de un pequeño juego apto para toda la familia. No olvides la toalla para lavarte los pies al final del recorrido

Cet itinéraire a été mise à jour le 2012-07-17 par Agence Aisne Tourisme