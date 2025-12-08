Rando Santé Mirecourt Vosges

Rando Santé Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Rando Santé Place Thierry 88500 Mirecourt Vosges Grand Est

Durée : Distance : 4200.0 Tarif :

Rando Santé Parcours Mirecourt

Départ et arrivée Place Thierry

Balisage sticker rando Santé avec logo de l’Astragale, de la ville de Mirecourt et de la Fédération française de randonnées pédestres.

Distance 4km200, durée environ 1h45. 1 seul sens

Prendre la rue du Neuf Moulin, continuer sur le chemin rural n°7 du Paquis de Miraucourt, au bout prendre à droite avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny traverser l’avenue et passer sous la voie ferrée, prendre la première à droite chemin rural numéro 27. Au bout du chemin rural tourner à droite et passer au-dessus de la voie ferrée et encore à droite. Longer la rue à proximité de l’école de lutherie, traverser le parc Mougenot. Au feu traverser la rue et prendre la première à gauche près de la piscine traverser le parking de l’espace flambeau, continuer la ruelle Souham et tourner à gauche impasse du Neuf Moulin, à droite et vous êtes du retour sur la Place Thierry.

Facile

https://www.lastragale-ffrandonnee88.fr/

English :

Rando Santé Mirecourt route

Start and finish Place Thierry

Rando Santé sticker signposting with Astragale, Mirecourt town council and French hiking federation logos.

Distance: 4km200, duration approx. 1h45. 1 direction only

Take rue du Neuf Moulin, continue on chemin rural no. 7 du Paquis de Miraucourt, at the end turn right onto avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, cross the avenue and pass under the railroad line, take the first right onto chemin rural no. 27. At the end of the chemin rural, turn right and drive over the railroad, then right again. Drive along the street near the lutherie school, through Parc Mougenot. At the traffic lights, cross the road and take the first left near the swimming pool, cross the espace flambeau parking lot, continue along ruelle Souham and turn left into impasse du Neuf Moulin, then right and you’re back on Place Thierry.

Deutsch :

Rando Santé Strecke Mirecourt

Start und Ziel Place Thierry

Markierung Sticker Rando Santé mit dem Logo von Astragale, der Stadt Mirecourt und der Fédération française de randonnées pédestres (Französischer Wanderverband).

Entfernung: 4km200, Dauer ca. 1h45. 1 einzige Richtung

Nehmen Sie die Rue du Neuf Moulin, weiter auf dem Landweg Nr. 7 du Paquis de Miraucourt, am Ende rechts in die Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny abbiegen, die Avenue überqueren und unter den Eisenbahngleisen hindurchgehen, die erste Straße rechts in den Landweg Nr. 27 abbiegen. Am Ende des Feldwegs biegen Sie rechts ab, überqueren die Bahngleise und biegen erneut rechts ab. Gehen Sie in der Nähe der Geigenbauschule die Straße entlang und durchqueren Sie den Park Mougenot. An der Ampel überqueren Sie die Straße und nehmen die erste Straße links in der Nähe des Schwimmbads, überqueren den Parkplatz des Espace Flambeau, gehen die Ruelle Souham entlang und biegen links in die Impasse du Neuf Moulin ab, dann rechts und Sie sind wieder auf dem Place Thierry.

Italiano :

Percorso Rando Santé Mirecourt

Partenza e arrivo Place Thierry

Segnaletica adesiva della Rando Santé con il logo Astragale, la città di Mirecourt e la Fédération française de randonnées pédestres.

Distanza: 4km200, durata circa 1h45. 1 sola direzione

Prendere rue du Neuf Moulin, proseguire lungo lo chemin rural n. 7 du Paquis de Miraucourt, alla fine girare a destra su avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, attraversare il viale e passare sotto la linea ferroviaria, prendere la prima a destra su chemin rural n. 27. Alla fine della strada rurale, girare a destra e superare la linea ferroviaria, poi di nuovo a destra. Percorrere la strada vicino alla scuola di liuteria, attraversando il parco Mougenot. Al semaforo, attraversare la strada e prendere la prima svolta a sinistra vicino alla piscina, attraversare il parcheggio dell’Espace Flambeau, proseguire lungo la Ruelle Souham e girare a sinistra nell’Impasse du Neuf Moulin, girare a destra e tornare in Place Thierry.

Español :

Ruta Rando Santé Mirecourt

Salida y llegada Place Thierry

Señalización adhesiva Rando Santé con el logotipo Astragale, la ciudad de Mirecourt y la Fédération française de randonnées pédestres.

Distancia: 4km200, duración aprox. 1h45. sólo 1 dirección

Tomar la rue du Neuf Moulin, continuar por el chemin rural nº 7 du Paquis de Miraucourt, al final girar a la derecha por la avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, cruzar la avenida y pasar por debajo de la vía del tren, tomar la primera a la derecha por el chemin rural nº 27. Al final del camino rural, girar a la derecha y pasar por encima de la vía férrea, luego de nuevo a la derecha. Siga por la calle cerca de la escuela de violín, atravesando el parque Mougenot. En el semáforo, cruce la carretera y tome el primer desvío a la izquierda cerca de la piscina, cruce el aparcamiento Espace Flambeau, continúe por Ruelle Souham y gire a la izquierda en Impasse du Neuf Moulin, gire a la derecha y estará de nuevo en Place Thierry.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par Système d’information touristique Lorrain