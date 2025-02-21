Rando-Train Le Viaduc de La Bouble Louroux-de-Bouble Allier

Rando-Train Le Viaduc de La Bouble Louroux-de-Bouble Allier vendredi 1 août 2025.

Rando-Train Le Viaduc de La Bouble

Rando-Train Le Viaduc de La Bouble Départ de la randonnée pédestre depuis la gare de Lapeyrouse 03330 Louroux-de-Bouble Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

À la découverte du plus impressionnant viaduc de la région le Belon, 400 m de long, 66 m de hauteur !

Une balade inoubliable entre Lapeyrouse et Louroux-de-Bouble. L’originalité d’une rando-train aller en train, retour à pied (ou l’inverse) !

http://www.valdesioule.com/ +33 3665

English :

Discover the region’s most impressive viaduct: the Belon, 400 m long and 66 m high!

An unforgettable ride between Lapeyrouse and Louroux-de-Bouble. The originality of a « train hike »: go by train, return on foot (or vice versa)!

Deutsch :

Entdecken Sie das beeindruckendste Viadukt der Region: das Belon-Viadukt, 400 m lang, 66 m hoch!

Eine unvergessliche Fahrt zwischen Lapeyrouse und Louroux-de-Bouble. Die Originalität einer « Zugwanderung »: Hinfahrt mit dem Zug, Rückfahrt zu Fuß (oder umgekehrt)!

Italiano :

Scoprite il viadotto più impressionante della regione: il Belon, lungo 400 m e alto 66 m!

Un viaggio indimenticabile tra Lapeyrouse e Louroux-de-Bouble. Un originale « viaggio in treno »: andata in treno, ritorno a piedi (o viceversa)!

Español :

Descubra el viaducto más impresionante de la región: el Belon, ¡de 400 m de largo y 66 m de alto!

Un paseo inolvidable entre Lapeyrouse y Louroux-de-Bouble. Un original « paseo en tren »: ¡ir en tren, volver a pie (o viceversa)!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-21 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme