Rando- Train Les Plateaux Saint-Bonnet-de-Rochefort Allier

Rando- Train Les Plateaux

Rando- Train Les Plateaux Départ de la randonnée pédestre depuis la gare de Bellenaves 03800 Saint-Bonnet-de-Rochefort Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Entre Bellenaves et Saint-Bonnet-de-Rochefort, gagnez le plateau

de Naves, le village aux nombreux lavoirs, et profitez de larges vues sur la plaine. Aller en train et retour à pied (ou l’inverse) l’originalité d’une rando-train.

http://www.valdesioule.com/ +33 3665

English :

Between Bellenaves and Saint-Bonnet-de-Rochefort, reach the plateau

of Naves, the village with its many wash-houses, and enjoy sweeping views over the plain. Go by train and return on foot (or vice versa): the originality of a train-hike.

Deutsch :

Zwischen Bellenaves und Saint-Bonnet-de-Rochefort erreichen Sie das Plateau

von Naves, dem Dorf mit den zahlreichen Waschplätzen, und genießen Sie weite Ausblicke auf die Ebene. Mit dem Zug hin und zu Fuß zurück (oder umgekehrt): die Originalität einer Zugwanderung.

Italiano :

Tra Bellenaves e Saint-Bonnet-de-Rochefort, dirigetevi verso l’altopiano di Naves, il villaggio con i suoi numerosi lavatoi, e godetevi un’ampia vista sulla pianura

di Naves, il villaggio con i suoi numerosi lavatoi, e godere di ampie vedute sulla pianura. Andare in treno e tornare a piedi (o viceversa): l’originalità di un’escursione in treno.

Español :

Entre Bellenaves y Saint-Bonnet-de-Rochefort, diríjase a la meseta de Naves, el pueblo de los lavaderos

de Naves, el pueblo con sus numerosos lavaderos, y disfrute de amplias vistas sobre la llanura. Ir en tren y volver a pie (o viceversa): la originalidad de una excursión en tren.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme