Rando- Train Les Viaducs Eiffel Gannat Allier

Rando- Train Les Viaducs Eiffel Départ de la randonnée pédestre depuis la gare de Saint Bonnet de Rochefort 03800 Gannat Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Une rando-train originale, aller en train et retour à pied (ou l’inverse) pour découvrir les deux viaducs Eiffel de la région, dont celui de Rouzat au-dessus de la Sioule. À l’arrivée, profitez d’une vue somptueuse sur la cité gannatoise.

An original train ride, going by train and returning on foot (or vice versa) to discover the region’s two Eiffel viaducts, including the Rouzat viaduct over the Sioule. On arrival, enjoy a sumptuous view of the town of Gannato.

Eine originelle Zugwanderung, hin mit dem Zug und zurück zu Fuß (oder umgekehrt), um die beiden Eiffel-Viadukte der Region zu entdecken, darunter das von Rouzat über den Fluss Sioule. Genießen Sie bei der Ankunft einen prachtvollen Blick auf die Stadt Gannatoise.

Un viaggio originale, in treno e ritorno a piedi (o viceversa), alla scoperta dei due viadotti Eiffel della regione, tra cui quello di Rouzat sulla Sioule. All’arrivo, godetevi una sontuosa vista sulla città di Gannato.

Un original paseo en tren, ida en tren y vuelta a pie (o viceversa) para descubrir los dos viaductos Eiffel de la región, entre ellos el de Rouzat sobre el Sioule. A la llegada, disfrute de una suntuosa vista de la ciudad de Gannato.

