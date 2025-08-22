Randocroquis® de la Forêt ivre Vailly Haute-Savoie

Randocroquis® de la Forêt ivre

Randocroquis® de la Forêt ivre 74470 Vailly Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une balade ludique et pédagogique au fil du Brevon et de sa forêt de protection. Tout en apprenant à dessiner, vous découvrirez la végétation bordant la rivière, sa forêt ivre, les témoins de la dernière glaciation… et comment l’homme aménage les rives.

English : Drunken Forest discovery trail

Discover the footpath of the National Forest of Brevon by learning to draw. While learning to draw with the rando-sketch, you will discover the traces of the old glacial barrier lake, its clays, its drunken forest … but also the works of art built since the 1930s.

Deutsch :

Ein spielerischer und pädagogischer Spaziergang entlang des Flusses Brevon und seines Schutzwaldes. Während Sie das Zeichnen lernen, entdecken Sie die Vegetation entlang des Flusses, seinen trunkenen Wald, die Zeugen der letzten Eiszeit… und wie der Mensch die Ufer gestaltet.

Italiano :

Una passeggiata divertente ed educativa lungo il Brevon e il suo bosco di protezione. Imparando a disegnare, scoprirete la vegetazione lungo il fiume, la sua foresta ubriaca, i testimoni dell’ultima era glaciale… e come l’uomo ha sviluppato le rive.

Español :

Un paseo divertido y educativo por el Brevon y su bosque de protección. Mientras aprendes a dibujar, descubrirás la vegetación a lo largo del río, su bosque borracho, los testigos de la última edad de hielo… y cómo el hombre ha desarrollado las orillas.

