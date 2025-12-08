RANDOLAND® LE CAYLAR Le Caylar Hérault

RANDOLAND® LE CAYLAR A pieds Facile

Visiter, se balader, s’amuser Enfilez vos chaussures d’aventuriers et partez explorer le Roc Castel en famille. Cette balade enquête, au départ de Le Caylar, vous plonge au cœur de l’histoire, entre château médiéval et patrimoine local à travers énigmes et découvertes rigolotes !

Italiano :

Visitare, passeggiare, divertirsi: indossate le vostre scarpe avventurose e partite alla scoperta di Roc Castel con la vostra famiglia. Partendo da Le Caylar, questa passeggiata investigativa vi porterà nel cuore della storia, tra il castello medievale e il patrimonio locale, attraverso indovinelli e divertenti scoperte!

