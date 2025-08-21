Randonnée à Avril-sur-Loire / Boucle de Forge Neuve Avril-sur-Loire Nièvre

Randonnée à Avril-sur-Loire Boucle de Forge Neuve A pieds Facile

Randonnée à Avril-sur-Loire Boucle de Forge Neuve Place de la Mairie 58300 Avril-sur-Loire Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 5500.0 Tarif :

Agréable parcours en grande partie au bord de l’eau, au bord du canal Latéral à la Loire ou de la réserve de Forge Neuve.

Facile

English :

Pleasant route, mostly along the water, on the banks of the Canal Latéral à la Loire or the Forge Neuve reserve.

Deutsch :

Angenehme Strecke größtenteils am Wasser entlang, am Canal Latéral à la Loire oder im Naturschutzgebiet Forge Neuve.

Italiano :

Un percorso piacevole, per lo più lungo l’acqua, sulle rive del Canal Latéral à la Loire o della riserva della Forge Neuve.

Español :

Un recorrido agradable, en su mayor parte a lo largo del agua, a orillas del Canal Latéral à la Loire o de la reserva de la Forge Neuve.

