Randonnée à Châtelperron Châtelperron Allier

Randonnée à Châtelperron 3 route de Saint-Léon 03220 Châtelperron Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Après une visite au Préhistorama, partez à la découverte du petit village de Châtelperron.
English :
After a visit to the Prehistorama, set off to discover the small village of Châtelperron.
Deutsch :
Nach einem Besuch im Préhistorama können Sie das kleine Dorf Châtelperron erkunden.
Italiano :
Dopo una visita al Prehistorama, si parte alla scoperta del piccolo villaggio di Châtelperron.
Español :
Tras una visita al Prehistorama, salga a descubrir el pequeño pueblo de Châtelperron.
