Randonnée à Châtelperron Châtelperron Allier

Randonnée à Châtelperron 3 route de Saint-Léon 03220 Châtelperron Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Après une visite au Préhistorama, partez à la découverte du petit village de Châtelperron.

https://www.tourisme.label-destination.com/   +33 4 70 34 61 31

English :

After a visit to the Prehistorama, set off to discover the small village of Châtelperron.

Deutsch :

Nach einem Besuch im Préhistorama können Sie das kleine Dorf Châtelperron erkunden.

Italiano :

Dopo una visita al Prehistorama, si parte alla scoperta del piccolo villaggio di Châtelperron.

Español :

Tras una visita al Prehistorama, salga a descubrir el pequeño pueblo de Châtelperron.

