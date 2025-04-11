Randonnée à Crotelles La rando du Madelon Crotelles Indre-et-Loire

vendredi 1 août 2025.

A pieds

37380 Crotelles Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 15000.0 Tarif :

Niché dans la vallée du Madelon, le village de Crotelles vous propose de découvrir à travers son chemin de randonnée, les vestiges d’un patrimoine datant de l’aire préhistorique jusqu’au XVIIIème siècle.

English : Hiking in Crotelles The Madelon hike

Nestled in the Madelon valley, the village of Crotelles offers a hiking trail to discover the remains of a heritage dating from prehistoric times to the 18th century.

Deutsch : Wandern in Crotelles Die Madelon-Wanderung

Das im Madelon-Tal eingebettete Dorf Crotelles bietet Ihnen die Möglichkeit, auf seinem Wanderweg die Überreste eines Kulturerbes zu entdecken, das aus der prähistorischen Zeit bis ins 18.

Italiano :

Immerso nella valle di Madelon, il villaggio di Crotelles è un luogo ideale per esplorare i resti di un patrimonio che va dalla preistoria al XVIII secolo.

Español : Senderismo en Crotelles La caminata Madelon

Enclavado en el valle del Madelón, el pueblo de Crotelles es un lugar ideal para explorar los vestigios de un patrimonio que data desde la prehistoria hasta el siglo XVIII.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire