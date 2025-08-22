Randonnée à Fleury-sur-Loire / Boucle du Vieux Glaut Fleury-sur-Loire Nièvre

Randonnée à Fleury-sur-Loire Boucle du Vieux Glaut A pieds Facile

Randonnée à Fleury-sur-Loire Boucle du Vieux Glaut Chemin du Vieux Glaut Halte nautique 58240 Fleury-sur-Loire Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 4000.0 Tarif :

Randonnée qui vous mènera sur des petits chemins pour revenir par le canal latéral à la Loire. Itinéraire facile à faire en famille. Sur place Halte nautique ouverte durant la saison estivale de mai à fin septembre. Pour une pause fraîcheur ou un repas à l’ombre des arbres. Autres services aire de camping-car, de bivouac et cabanes. Station de réparation et gonflage vélo, tables de pique-nique, rack à vélo

Facile

https://www.decize-confluence.fr/balades-randonnees/ +33 3 86 25 27 23

English :

Hike that will lead you on small paths to come back by the side canal of the Loire. Easy itinerary to do with the family. On the spot Nautical stop open during the summer season from May to the end of September. For a fresh break or a meal in the shade of the trees. Other services: camper van area, bivouac and cabins. Bicycle repair and inflation station, picnic tables, bicycle rack

Deutsch :

Wanderung, die Sie auf kleinen Wegen zurück über den Seitenkanal der Loire führt. Einfache Route für die ganze Familie. Vor Ort: Wassersportanlegestelle, die während der Sommersaison von Mai bis Ende September geöffnet ist. Für eine erfrischende Pause oder eine Mahlzeit im Schatten der Bäume. Weitere Dienstleistungen: Wohnmobilstellplatz, Biwak und Hütten. Fahrradreparatur- und Aufpumpstation, Picknicktische, Fahrradständer

Italiano :

Una passeggiata che si snoda lungo piccoli sentieri per ritornare attraverso il Canal Latéral à la Loire. Un percorso facile per tutta la famiglia. Sul posto: sosta nautica aperta durante la stagione estiva da maggio a fine settembre. Per una pausa fresca o un pasto all’ombra degli alberi. Altri servizi: aree per camper, bivacchi e rifugi. Stazione di riparazione e gonfiaggio delle biciclette, tavoli da picnic, rastrelliera per biciclette

Español :

Un paseo que le llevará por pequeños senderos para regresar por el Canal Latéral à la Loire. Una ruta fácil para toda la familia. En el lugar: Parada náutica abierta durante la temporada estival de mayo a finales de septiembre. Para refrescarse o comer a la sombra de los árboles. Otros servicios: zona de autocaravanas, vivac y cabañas. Estación de reparación e inflado de bicicletas, mesas de picnic, aparcabicicletas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data