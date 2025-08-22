Randonnée à La Capelle-Balaguier Les Mas du Causse La Capelle-Balaguier Aveyron

Randonnée à La Capelle-Balaguier Les Mas du Causse

A l’ouest de Villeneuve, le causse de Salvagnac offre aux randonneurs des chemins ancestraux, marqués de l’usure des charrois d’antan, bordés de murettes en pierres sèches et de buis épais et parfumés.

English :

To the west of Villeneuve, the Causse de Salvagnac offers hikers ancestral paths, marked by the wear and tear of the old-fashioned chariots, lined with dry stone walls and thick, fragrant boxwood.

Deutsch :

Westlich von Villeneuve bietet die Causse de Salvagnac Wanderern uralte Wege, die von den Abnutzungen der Fuhrwerke vergangener Zeiten geprägt sind und von Trockenmauern und dichten, duftenden Buchsbäumen gesäumt werden.

Italiano :

A ovest di Villeneuve, la causse de Salvagnac offre agli escursionisti sentieri ancestrali, segnati dall’usura dei carri di un tempo, fiancheggiati da muretti a secco e da fitti e profumati bossi.

Español :

Al oeste de Villeneuve, la causse de Salvagnac ofrece a los excursionistas caminos ancestrales, marcados por el desgaste de los carros de antaño, bordeados de muros de piedra seca y de gruesos y fragantes bojes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-27 par ADT Aveyron