Randonnée à l’entrée du champ de bataille Azannes-et-Soumazannes Meuse

Aout 1914 les Allemands, arrivant par la Belgique, envahissent le pays. Ils s’arrêtent à Azannes, dernier village à être occupé.

Puis, les positions se stabilisent, et c’est d’ici que débute la bataille de Verdun, le 21 février 1916.

Après un beau panorama de la Woëvre jusqu’à la Belgique, vous rencontrerez quelques lieux historiques de la Grande Guerre, un parcours en grande partie dans les bois.

English :

August 1914: the Germans, arriving from Belgium, invade the country. They stop at Azannes, the last village to be occupied.

Then the positions stabilized, and it was from here that the Battle of Verdun began on February 21, 1916.

After a beautiful panorama from the Woëvre to Belgium, you’ll come across a number of historic sites from the Great War, a route that is largely woodland.

Deutsch :

August 1914: Die Deutschen, die über Belgien kommen, überfallen das Land. Sie machen in Azannes Halt, dem letzten Dorf, das besetzt wird.

Dann stabilisieren sich die Stellungen und von hier aus beginnt am 21. Februar 1916 die Schlacht von Verdun.

Nach einem schönen Panorama von Woëvre bis nach Belgien treffen Sie auf einige historische Orte des Großen Krieges, eine Strecke, die größtenteils durch den Wald führt.

Italiano :

Agosto 1914: i tedeschi arrivano dal Belgio e invadono il Paese. Si fermano ad Azannes, l’ultimo villaggio ad essere occupato.

Poi le posizioni si stabilizzarono e da qui iniziò la battaglia di Verdun, il 21 febbraio 1916.

Dopo un bellissimo panorama della regione della Woëvre fino al Belgio, si incontrano diversi siti storici della Grande Guerra e il percorso si snoda in gran parte nei boschi.

Español :

Agosto de 1914: los alemanes llegan de Bélgica e invaden el país. Se detienen en Azannes, el último pueblo ocupado.

Después, las posiciones se estabilizaron y fue desde aquí desde donde comenzó la batalla de Verdún, el 21 de febrero de 1916.

Tras una hermosa panorámica de la región de Woëvre hasta Bélgica, encontrará varios lugares históricos de la Gran Guerra, y la ruta transcurre en gran parte por bosques.

