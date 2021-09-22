Randonnée à partir de la maison de la Sainte Victoire Saint-Antonin-sur-Bayon Bouches-du-Rhône

Randonnée à partir de la maison de la Sainte Victoire La maison St Victoire 13100 Saint-Antonin-sur-Bayon Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Très belle randonnée pleine de couleur le gris de la falaise, le rouge de la terre, le vert des pins, le bleu du ciel ! Vous êtes sur la palette de peinture de Cézanne !

English :

Very nice hike full of colours: the grey of the cliff, the red of the earth, the green of the pines, the blue of the sky! You are on Cézanne’s painting palette!

Deutsch :

Sehr schöne Wanderung voller Farben: das Grau der Klippen, das Rot der Erde, das Grün der Kiefern und das Blau des Himmels! Sie befinden sich auf der Malpalette von Cézanne!

Italiano :

Bellissima escursione piena di colori: il grigio della falesia, il rosso della terra, il verde dei pini, il blu del cielo! Siete sulla tavolozza di Cézanne!

Español :

Muy bonita excursión llena de colores: el gris del acantilado, el rojo de la tierra, el verde de los pinos, el azul del cielo Está en la paleta de pintura de Cézanne

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-09-22 par Provence Tourisme