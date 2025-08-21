Randonnée à Pont-de-Salars PR31 Pont-de-Salars Aveyron

Randonnée à Pont-de-Salars PR31

Randonnée à Pont-de-Salars PR31 12290 Pont-de-Salars Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

PR 31, au pays des lacs du Lévézou. Entre Millau et Rodez, le bourg de Pont-de-Salars ouvre la porte des lacs du Lévezou et de la vallée du Viaur profonde et étroite. Visitez en chemin Saint-Georges-de-Camboulas avec son église du XIVe, son oratoire du XVIe et son mystérieux tombeau creusé dans la pierre.

http://www.tourisme-aveyron.com/fr/circuits-itineraires/randonnees-pedestres/rando-pont-salars.php

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

PR 31, in the land of the Lévézou lakes. Between Millau and Rodez, the town of Pont-de-Salars opens the door to the Lévezou lakes and the deep and narrow Viaur valley. On the way visit Saint-Georges-de-Camboulas with its 14th century church, its 16th century oratory and its mysterious tomb dug into the stone.

Deutsch :

PR 31, im Land der Seen von Lévézou. Zwischen Millau und Rodez öffnet die Stadt Pont-de-Salars das Tor zu den Seen des Lévezou und dem tiefen und engen Viaur-Tal. Besuchen Sie unterwegs Saint-Georges-de-Camboulas mit seiner Kirche aus dem 14. Jahrhundert, seinem Oratorium aus dem 16. Jahrhundert und seinem geheimnisvollen, in den Stein gehauenen Grab.

Italiano :

PR 31, nella terra dei laghi di Lévézou. Tra Millau e Rodez, il villaggio di Pont-de-Salars apre le porte ai laghi di Lévezou e alla profonda e stretta valle del Viaur. Lungo il percorso, visitate Saint-Georges-de-Camboulas con la sua chiesa del XIV secolo, il suo oratorio del XVI secolo e la sua misteriosa tomba scavata nella pietra.

Español :

PR 31, en la tierra de los lagos de Lévézou. Entre Millau y Rodez, el pueblo de Pont-de-Salars abre la puerta a los lagos de Lévezou y al profundo y estrecho valle del Viaur. En el camino, visite Saint-Georges-de-Camboulas con su iglesia del siglo XIV, su oratorio del siglo XVI y su misteriosa tumba excavada en la piedra.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2017-07-25 par ADT Aveyron