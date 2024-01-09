Randonnée Alaret Méjanès Mérican Pont-de-Salars Aveyron

Une boucle rafraichissante qui vous permet de surplomber, puis de longer, le Lac de Pont-de-Salars. Distance 11km, 3h30. Difficulté facile.

 

English :

A refreshing loop overlooking and then skirting the Lac de Pont-de-Salars. Distance: 11km, 3h30. Easy difficulty.

Deutsch :

Ein erfrischender Rundweg, bei dem Sie den See von Pont-de-Salars überblicken und dann an ihm entlang wandern können. Entfernung: 11 km, 3,5 Stunden. Leichter Schwierigkeitsgrad.

Italiano :

Un anello rinfrescante che comprende il lago Pont-de-Salars. Distanza: 11 km, 3h30. Difficoltà facile.

Español :

Un refrescante bucle que incluye el lago de Pont-de-Salars. Distancia: 11 km, 3h30. Dificultad fácil.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-09 par ADT Aveyron