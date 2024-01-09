Randonnée Alaret Méjanès Mérican Pont-de-Salars Aveyron
Randonnée Alaret Méjanès Mérican 12290 Pont-de-Salars Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Une boucle rafraichissante qui vous permet de surplomber, puis de longer, le Lac de Pont-de-Salars. Distance 11km, 3h30. Difficulté facile.
English :
A refreshing loop overlooking and then skirting the Lac de Pont-de-Salars. Distance: 11km, 3h30. Easy difficulty.
Deutsch :
Ein erfrischender Rundweg, bei dem Sie den See von Pont-de-Salars überblicken und dann an ihm entlang wandern können. Entfernung: 11 km, 3,5 Stunden. Leichter Schwierigkeitsgrad.
Italiano :
Un anello rinfrescante che comprende il lago Pont-de-Salars. Distanza: 11 km, 3h30. Difficoltà facile.
Español :
Un refrescante bucle que incluye el lago de Pont-de-Salars. Distancia: 11 km, 3h30. Dificultad fácil.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-09 par ADT Aveyron