Randonnée Au pays de l’abbé Bessou (Saint-Salvadou) Le Bas Ségala Aveyron

Randonnée Au pays de l’abbé Bessou (Saint-Salvadou) SAINT SALVADOU 12200 Le Bas Ségala Aveyron Occitanie

Un joli parcours pour découvrir les paysages et le patrimoine de Saint-Salvadou et ses environs.

Circuit 21 du topoguide « Le Ségala Au pays des Cent vallées »

English :

A lovely trail to discover the landscapes and heritage of Saint-Salvadou and the surrounding area.

Route 21 in the « Le Ségala Au pays des Cent vallées » guidebook

Deutsch :

Eine schöne Strecke, um die Landschaften und das Kulturerbe von Saint-Salvadou und seiner Umgebung zu entdecken.

Rundgang 21 des Topoguide « Le Ségala Au pays des Cent vallées » (Der Ségala im Land der hundert Täler)

Italiano :

Un bel percorso per scoprire i paesaggi e il patrimonio di Saint-Salvadou e dintorni.

Itinerario 21 nella guida « Le Ségala Au pays des Cent vallées

Español :

Una bonita ruta para descubrir los paisajes y el patrimonio de Saint-Salvadou y sus alrededores.

Ruta 21 en la guía « Le Ségala Au pays des Cent vallées »

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-12 par ADT Aveyron