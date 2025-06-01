Randonnée Au pays de l’abbé Bessou (Saint-Salvadou) Le Bas Ségala Aveyron
Randonnée Au pays de l’abbé Bessou (Saint-Salvadou) SAINT SALVADOU 12200 Le Bas Ségala Aveyron Occitanie
Un joli parcours pour découvrir les paysages et le patrimoine de Saint-Salvadou et ses environs.
Circuit 21 du topoguide « Le Ségala Au pays des Cent vallées »
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/68724-au-pays-de-l-abbe-bessou
English :
A lovely trail to discover the landscapes and heritage of Saint-Salvadou and the surrounding area.
Route 21 in the « Le Ségala Au pays des Cent vallées » guidebook
Deutsch :
Eine schöne Strecke, um die Landschaften und das Kulturerbe von Saint-Salvadou und seiner Umgebung zu entdecken.
Rundgang 21 des Topoguide « Le Ségala Au pays des Cent vallées » (Der Ségala im Land der hundert Täler)
Italiano :
Un bel percorso per scoprire i paesaggi e il patrimonio di Saint-Salvadou e dintorni.
Itinerario 21 nella guida « Le Ségala Au pays des Cent vallées
Español :
Una bonita ruta para descubrir los paisajes y el patrimonio de Saint-Salvadou y sus alrededores.
Ruta 21 en la guía « Le Ségala Au pays des Cent vallées »
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-12 par ADT Aveyron