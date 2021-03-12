Randonnée « Au pays des Insectes » Saint-Léons Aveyron

Randonnée « Au pays des Insectes »

A la découverte du causse Rouge… sur les pas de la fourmi rousse. Une immersion dans le pays natal de l’entomologiste Jean-Henri Fabre, havre de nature où s’égaye le peuple de l’herbe

English :

Discovering the Causse Rouge… in the footsteps of the red ant. An immersion in the native land of the entomologist Jean-Henri Fabre, a haven of nature where the people of the grass are happy

Deutsch :

Entdecken Sie die Causse Rouge … auf den Spuren der roten Ameise. Eintauchen in die Heimat des Insektenforschers Jean-Henri Fabre, eine Oase der Natur, in der sich das Volk des Grases vergnügt

Italiano :

Alla scoperta della Causse Rouge? Sulle orme della formica rossa. Un’immersione nella terra natale dell’entomologo Jean-Henri Fabre, un’oasi di natura dove il popolo dell’erba si diverte

Español :

Descubrir el Causse Rouge? tras las huellas de la hormiga roja. Una inmersión en la tierra natal del entomólogo Jean-Henri Fabre, un remanso de naturaleza donde la gente de la hierba es feliz

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-03-12 par ADT Aveyron