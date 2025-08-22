Randonnée Aubrac PR5 Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Randonnée Aubrac PR5

Au coeur des hautes terres, le plateau de l’Aubrac profile ses horizons à l’infini. En avançant sur les drailles et en parcourant les pâturages d’estive, l’Aubrac exhale sa grandeur et sa magnificence.

English :

In the heart of the highlands, the Aubrac plateau profiles its horizons to infinity. By advancing over the drailles and crossing the summer pastures, the Aubrac exhales its grandeur and magnificence.

Deutsch :

Im Herzen des Hochlands liegt das Plateau von Aubrac, dessen Horizonte sich bis ins Unendliche erstrecken. Wenn man auf den Drailles voranschreitet und die Sommerweiden durchstreift, verströmt der Aubrac seine Größe und Pracht.

Italiano :

Nel cuore degli altipiani, l’altopiano di Aubrac profila i suoi orizzonti all’infinito. Camminando lungo le drailles e attraverso i pascoli estivi, Aubrac emana la sua grandezza e magnificenza.

Español :

En el corazón de las tierras altas, la meseta de Aubrac perfila sus horizontes hasta el infinito. Al recorrer los drailles y los pastos de verano, Aubrac desprende su grandeza y magnificencia.

