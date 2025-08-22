Randonnée autour du canon de Duzey Duzey Meuse

Randonnée autour du canon de Duzey Adultes A pieds

Randonnée autour du canon de Duzey 55230 Duzey Meuse Grand Est

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Le bois de Warphemont est l’un des endroits les plus secrets et les plus stratégiques de l’arrière front allemand. Ici, les allemands avaient installé la batterie de Duzey, un canon SKL-45 Max-380 mm de 20 tonnes à longue portée. De là, ils bombardaient Verdun pourtant situé à plus de 20 km.

Après la découverte de l’un des sites phare de la Première Guerre Mondiale, le sentier de balade vous emmènera au coeur de cette forêt humide de la Woëvre, vraiment différente des autres massifs forestiers meusiens. Attention aux moustiques et autres amphibiens qui peuplent ce domaine.

English :

Warphemont Wood is one of the most secret and strategic places on the German rear front. Here, the Germans had installed the Duzey battery, a 20-ton SKL-45 Max-380 mm long-range gun. From here, they bombarded Verdun, even though it was more than 20 km away.

After discovering one of the key sites of the First World War, the walking trail takes you into the heart of the Woëvre rainforest, which is very different from other forest massifs in the Meuse region. Watch out for mosquitoes and other amphibians.

Deutsch :

Der Wald von Warphemont ist einer der geheimsten und strategischsten Orte im deutschen Hinterland. Hier hatten die Deutschen die Batterie von Duzey aufgestellt, eine 20 Tonnen schwere SKL-45 Max-380 mm Kanone mit großer Reichweite. Von hier aus bombardierten sie Verdun, obwohl es mehr als 20 km entfernt lag.

Nach der Entdeckung einer der wichtigsten Stätten des Ersten Weltkriegs führt Sie der Wanderweg durch den feuchten Woëvre-Wald, der sich von den anderen Waldgebieten des Departements Meus wirklich unterscheidet. Achten Sie auf Mücken und andere Amphibien, die dieses Gebiet bevölkern.

Italiano :

Warphemont Wood era uno dei luoghi più segreti e strategici della retroguardia tedesca. Qui i tedeschi avevano installato la batteria Duzey, un cannone a lungo raggio da 20 tonnellate SKL-45 Max-380 mm. Da qui bombardavano Verdun, nonostante fosse a più di 20 km di distanza.

Dopo aver scoperto uno dei luoghi chiave della Prima guerra mondiale, il percorso a piedi porta nel cuore della foresta umida di Woëvre, molto diversa dalle altre foreste della Mosa. Attenzione alle zanzare e agli altri anfibi che popolano questa zona.

Español :

El bosque de Warphemont era uno de los lugares más secretos y estratégicos de la retaguardia alemana. Aquí, los alemanes habían instalado la batería Duzey, un cañón de largo alcance SKL-45 Max-380 mm de 20 toneladas. Desde allí bombardeaban Verdún, a pesar de encontrarse a más de 20 km de distancia.

Tras descubrir uno de los lugares clave de la Primera Guerra Mundial, la ruta de senderismo le llevará al corazón del bosque húmedo de Woëvre, muy diferente de los demás bosques del Mosa. Cuidado con los mosquitos y otros anfibios que habitan esta zona.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-30 par Système d’information touristique Lorrain