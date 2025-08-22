Randonnée Autour du sanctuaire aux Gardes

Parcours pédestre de 11,5 km pour découvrir Les Gardes et son panorama.

https://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 72 62 32

English :

11.5 km walking trail to discover Les Gardes and its panorama.

Deutsch :

11,5 km lange Wanderstrecke, auf der Sie Les Gardes und sein Panorama entdecken können.

Italiano :

Un percorso a piedi di 11,5 km per scoprire Les Gardes e il suo panorama.

Español :

Un recorrido a pie de 11,5 km para descubrir Les Gardes y su panorama.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime