Randonnée « Autour du sanctuaire aux Gardes » Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
vendredi 1 mai 2026
Parcours pédestre de 11,5 km pour découvrir Les Gardes et son panorama.
https://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 72 62 32
English :
11.5 km walking trail to discover Les Gardes and its panorama.
Deutsch :
11,5 km lange Wanderstrecke, auf der Sie Les Gardes und sein Panorama entdecken können.
Italiano :
Un percorso a piedi di 11,5 km per scoprire Les Gardes e il suo panorama.
Español :
Un recorrido a pie de 11,5 km para descubrir Les Gardes y su panorama.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime