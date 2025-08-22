Randonnée Auzouer-en-Touraine Circuit de la Quintaine Auzouer-en-Touraine Indre-et-Loire

Randonnée Auzouer-en-Touraine Circuit de la Quintaine A pieds

Randonnée Auzouer-en-Touraine Circuit de la Quintaine 37110 Auzouer-en-Touraine Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Venez découvrir cette commune traversée par deux rivières la Quintaine et la Brenne. C’est le long de ces deux cours d’eau que vous pourrez apprécier les beaux paysages d’Auzouer-enTouraine avec le circuit de la Quintaine qui s’étend sur 12,5 km et9 km par variante.

English : Hiking Auzouer-en-Touraine Quintaine circuit

Come and discover this commune, crossed by two rivers: the Quintaine and the Brenne. Along these two rivers, you can enjoy the beautiful landscapes of Auzouer-en-Touraine with the Quintaine circuit, which stretches over 12.5 km and 9 km per variant.

Deutsch : Wanderung Auzouer-en-Touraine Quintaine-Rundweg

Entdecken Sie diese Gemeinde, die von zwei Flüssen durchquert wird: dem Quintaine und der Brenne. Entlang dieser beiden Flüsse können Sie die schönen Landschaften von Auzouer-en-Touraine auf dem Quintaine-Rundweg genießen, der sich über 12,5 km und 9 km in verschiedenen Varianten erstreckt.

Italiano :

Venite a scoprire questo comune, attraversato da due fiumi: la Quintaine e la Brenne. È lungo questi due fiumi che potrete apprezzare gli splendidi paesaggi di Auzouer-en-Touraine con il circuito della Quintaine che si estende per 12,5 km e 9 km in variante.

Español : Senderismo Auzouer-en-Touraine Circuito Quintaine

Venga a descubrir este municipio atravesado por dos ríos: el Quintaine y el Brenne. Es a lo largo de estos dos ríos que podrá apreciar los bellos paisajes de Auzouer-en-Touraine con el circuito de la Quintaine que se extiende sobre 12,5 km y 9 km por variante.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire