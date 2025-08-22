Randonnée Bertholène Bertholène Aveyron

Randonnée Bertholène

Randonnée Bertholène 12310 Bertholène Aveyron Occitanie

PR 27, entre Causse et Palanges. Entre le causse Comtal et la vallée de l’Aveyron, le promeneur va découvrir ce qu’étaient les gros domaines du siècle passé et pourra imaginer la vie rurale qu’ont mené nos ancêtres.

English :

PR 27, between Causse and Palanges. Between the Causse Comtal and the Aveyron valley, the walker will discover what the big estates were like in the last century and will be able to imagine the rural life that our ancestors led.

Deutsch :

PR 27, zwischen Causse und Palanges. Zwischen der Causse Comtal und dem Aveyron-Tal wird der Wanderer entdecken, wie die großen Landgüter im vergangenen Jahrhundert aussahen, und kann sich das Landleben vorstellen, das unsere Vorfahren geführt haben.

Italiano :

PR 27, tra Causse e Palanges. Tra la Causse Comtal e la valle dell’Aveyron, l’escursionista scoprirà come erano le grandi tenute nel secolo scorso e potrà immaginare la vita rurale che conducevano i nostri antenati.

Español :

PR 27, entre Causse y Palanges. Entre el Causse Comtal y el valle del Aveyron, el caminante descubrirá cómo eran las grandes fincas en el siglo pasado y podrá imaginar la vida rural que llevaban nuestros antepasados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-09-18 par ADT Aveyron