Randonnée Bois de Joué 49670 Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 16800.0 Tarif :
Randonnée pédestre de 17 kms aux abords de la commune de Valanjou.
https://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 72 62 32
English :
Hiking of 17 kms on the outskirts of the town of Valanjou.
Deutsch :
17 km lange Wanderung am Rande der Gemeinde Valanjou.
Italiano :
Una passeggiata di 17 km intorno al comune di Valanjou.
Español :
Un paseo de 17 km por el municipio de Valanjou.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime