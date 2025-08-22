Randonnée « Bois de Joué » Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Randonnée Bois de Joué 49670 Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 16800.0 Tarif :

Randonnée pédestre de 17 kms aux abords de la commune de Valanjou.

https://www.osezmauges.fr/   +33 2 41 72 62 32

English :

Hiking of 17 kms on the outskirts of the town of Valanjou.

Deutsch :

17 km lange Wanderung am Rande der Gemeinde Valanjou.

Italiano :

Una passeggiata di 17 km intorno al comune di Valanjou.

Español :

Un paseo de 17 km por el municipio de Valanjou.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime