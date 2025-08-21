Randonnée Bornéo

Profitez de votre journée pour aller découvrir les sentiers escarpés de Roussay et son petit patrimoine entre Nantes et Cholet.

https://www.sevremoine.fr/wp-content/uploads/2019/11/Fiche-sentier-19-Borne%CC%81o-Roussay.pdf +33 2 41 70 36 61

English :

Take advantage of your day to discover the steep paths of Roussay and its small heritage between Nantes and Cholet.

Deutsch :

Nutzen Sie den Tag, um die steilen Pfade von Roussay und sein kleines Kulturerbe zwischen Nantes und Cholet zu erkunden.

Italiano :

Approfittate della giornata per scoprire i ripidi sentieri di Roussay e il suo piccolo patrimonio tra Nantes e Cholet.

Español :

Aproveche el día para descubrir los escarpados caminos de Roussay y su pequeño patrimonio entre Nantes y Cholet.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par Anjou tourime