RANDONNÉE BRENAS LES RUFFES Brenas Hérault

Durée : 180 Distance : 700.0

Randonnée « Les Ruffes » Brenas

Longueur 7km Durée 3h D+220M Balisage Bleu Niveau facile

Départ du parking devant l’Église, au centre du village.

Partez explorer les paysages exceptionnels offerts par ce circuit,

vagabondez au sein d’un décor peu commun aux teintes rouges des

ruffes, parsemées au printemps du vert franc des zones de pâturage, et des tons or des genêts.

Facile

https://www.tourisme.grandorb.fr/ +33 4 67 23 43 38

Italiano :

Escursione « Les Ruffes » Brenas

Lunghezza 7 km Durata 3 ore D+220M Segnaletica blu Livello facile

Partenza dal parcheggio di fronte alla chiesa, nel centro del paese.

Esplorate i paesaggi eccezionali offerti da questo circuito,

vagare in un paesaggio insolito con le tonalità rosse del

le tonalità rosse delle ginestre, intervallate in primavera dal verde brillante dei pascoli e dai toni dorati delle ginestre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme