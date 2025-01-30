Randonnée cascade de miraumont par la piotte Saint-Étienne-lès-Remiremont Vosges

Adultes A pieds Facile

Parking de l'Eglise 88200 Saint-Étienne-lès-Remiremont Vosges Grand Est

Durée : 90 Distance : 4600.0 Tarif :

Accès Départ depuis le centre de Saint-Etienne-lès-Remiremont

Parking Parking de l’église

Distance 4,6 km / Durée 1 h 30 / Dénivelé 165 m / Balisage anneau vert

1) Depuis l’église, emprunter le parcours sportif (entre le stade et les logements collectifs). Passer le petit pont, continuer le parcours et avant le pont en bois, partir sur la petite route à droite, entre les maisons (chemin de la Moutière).

2) Avant la maison verte, monter à droite un sentier pentu qui rejoint une petite route (sur la droite) puis un chemin caillouteux. Quitter le chemin à la première courbe pour emprunter le sentier en face qui monte vers l’étang de Xennois.

3) De l’étang, redescendre le grand chemin et poursuivre la montée jusqu’à une petite route (petite chapelle privée). Continuer la route puis bifurquer à la jonction en descendant et en contournant un étang. Au prochain carrefour, descendre vers l’auberge et la Chapelle Sainte Claire.

4) À l’arrière de l’auberge (contourner par la droite), descendre dans la forêt jusqu’à la Cascade de Miraumont.

5) Continuer la descente, sortir de la forêt (petit pont), poursuivre sur la route (gendarmerie mobile), et tourner à droite (rue de Deal) pour rejoindre le parking (grotte).

English :

Access Departure from the center of Saint-Etienne-lès-Remiremont

Parking Parking of the church

Distance 4,6 km / Duration 1 h 30 / Difference in altitude 165 m / Marking green ring

1) From the church, take the sports trail (between the stadium and the collective housing). Pass the small bridge, continue the route and before the wooden bridge, take the small road on the right, between the houses (chemin de la Moutière).

2) Before the green house, go up to the right on a sloping path which joins a small road (on the right) then a stony path. Leave the path at the first curve to take the path opposite which goes up to the pond of Xennois.

3) From the pond, go back down the main road and continue the ascent to a small road (small private chapel). Continue on the road and then fork at the junction, going down and around a pond. At the next junction, go down towards the inn and the Sainte Claire Chapel.

4) At the back of the inn (go around it on the right), go down in the forest until the Cascade de Miraumont.

5) Continue the descent, leave the forest (small bridge), continue on the road (gendarmerie mobile), and turn right (Deal street) to reach the parking (cave).

Deutsch :

Zugang: Start vom Zentrum von Saint-Etienne-lès-Remiremont aus

Parkplatz: Parkplatz der Kirche

Entfernung: 4,6 km / Dauer: 1,5 Stunden / Höhenunterschied: 165 m / Markierung: grüner Ring

1) Von der Kirche aus nehmen Sie den Sportweg (zwischen dem Stadion und den Mehrfamilienhäusern). Überqueren Sie die kleine Brücke, setzen Sie den Weg fort und vor der Holzbrücke gehen Sie rechts auf die kleine Straße zwischen den Häusern (Chemin de la Moutière).

2) Vor dem grünen Haus gehen Sie rechts einen steilen Pfad hinauf, der auf eine kleine Straße (rechts) und dann auf einen steinigen Weg trifft. Verlassen Sie den Weg an der ersten Kurve und nehmen Sie den gegenüberliegenden Weg, der zum Etang de Xennois hinaufführt.

3) Vom Teich aus gehen Sie den großen Weg wieder hinunter und weiter bergauf bis zu einer kleinen Straße (kleine Privatkapelle). Gehen Sie die Straße weiter und zweigen Sie an der Kreuzung ab, indem Sie bergab gehen und einen Teich umrunden. An der nächsten Kreuzung gehen Sie hinunter zum Gasthaus und zur Kapelle Sainte Claire.

4) Auf der Rückseite der Herberge (rechts um sie herumgehen) durch den Wald hinunter zum Wasserfall von Miraumont gehen.

5) Setzen Sie den Abstieg fort, verlassen Sie den Wald (kleine Brücke), folgen Sie der Straße (mobile Gendarmerie) und biegen Sie rechts ab (Rue de Deal), um zum Parkplatz (Höhle) zu gelangen.

Italiano :

Accesso Partenza dal centro di Saint-Etienne-lès-Remiremont

Parcheggio Parcheggio della chiesa

Distanza 4,6 km / Durata 1 h 30 / Dislivello 165 m / Segnalazione anello verde

1) Dalla chiesa, prendere la pista sportiva (tra lo stadio e i blocchi piatti). Attraversare il ponticello, proseguire lungo il sentiero e, prima del ponte di legno, prendere la stradina a destra, tra le case (chemin de la Moutière).

2) Prima della serra, salite su un sentiero ripido sulla destra che si unisce a una stradina (sulla destra) e poi a un sentiero sassoso. Al primo tornante si lascia il sentiero per imboccare quello di fronte che sale verso lo stagno di Xennois.

3) Dal laghetto, tornate indietro lungo il sentiero principale e proseguite fino a una stradina (piccola cappella privata). Continuate a percorrere la strada e poi, all’incrocio, svoltate in discesa e aggirate uno stagno. All’incrocio successivo, si scende verso l’ostello e la Chapelle Sainte Claire.

4) Sul retro dell’ostello (girare a destra), scendere nel bosco fino alla Cascade de Miraumont.

5) Proseguire in discesa, uscire dal bosco (ponticello), continuare sulla strada (stazione di polizia mobile) e girare a destra (rue de Deal) per raggiungere il parcheggio (grotta).

Español :

Acceso Salida del centro de Saint-Etienne-lès-Remiremont

Aparcamiento Aparcamiento de la iglesia

Distancia 4,6 km / Duración 1 h 30 / Desnivel 165 m / Marcaje anillo verde

1) Desde la iglesia, tome el sendero deportivo (entre el estadio y los bloques planos). Cruce el pequeño puente, continúe por el camino y antes del puente de madera, tome la pequeña carretera a la derecha, entre las casas (chemin de la Moutière).

2) Antes de la casa verde, suba por un camino empinado a la derecha que se une a una pequeña carretera (a la derecha) y luego a un camino pedregoso. Dejar el camino en la primera curva para tomar el camino de enfrente que sube hacia el estanque de Xennois.

3) Desde el estanque, vuelva a bajar por el camino principal y continúe hasta un pequeño camino (pequeña capilla privada). Continúe por la carretera y luego desvíese en el cruce, bajando y rodeando un estanque. En el siguiente cruce, baje hacia el albergue y la Chapelle Sainte Claire.

4) En la parte trasera del albergue (dar la vuelta a la derecha), bajar al bosque hasta la Cascada de Miraumont.

5) Continuar cuesta abajo, salir del bosque (pequeño puente), seguir por la carretera (comisaría móvil), y girar a la derecha (rue de Deal) para llegar al aparcamiento (cueva).

