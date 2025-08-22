Randonnée Causse et vallée du Lumensonesque

Randonnée Causse et vallée du Lumensonesque 12780 Saint-Léons Aveyron Occitanie

Jalonnée par le dolmen de Peyrelevade, cette grande traversée du causse Rouge vous emmène, dans un paysage de landes, jusqu’aux abords de la fraîche vallée du Lumensonesque. Contraste paysager garanti !

https://www.facebook.com/parelouplevezouaveyron +33 5 65 46 89 90

English :

Marked out by the dolmen of Peyrelevade, this great crossing of the Red Causse takes you, in a landscape of moors, to the edge of the fresh valley of Lumensonesque. Landscape contrast guaranteed!

Deutsch :

Diese große Überquerung der Causse Rouge, die vom Dolmen von Peyrelevade markiert wird, führt Sie durch eine Heidelandschaft bis zu den Ausläufern des kühlen Tals des Lumensonesque. Ein landschaftlicher Kontrast ist garantiert!

Italiano :

Segnata dal dolmen di Peyrelevade, questa grande traversata della Causse Rouge conduce attraverso un paesaggio di brughiere fino al bordo della fresca valle Lumensonesque. Contrasto paesaggistico garantito!

Español :

Marcada por el dolmen de Peyrelevade, esta gran travesía del Causse Rouge le lleva a través de un paisaje de páramos hasta el borde del fresco valle de Lumensones. ¡Contraste paisajístico garantizado!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-03-12 par ADT Aveyron